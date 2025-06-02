У Києві відкрили мурал на честь спецпідрозділу ГУР "Артан"

На Центральному автовокзалі Києва відбулася презентація нового муралу, присвяченого військовим розвідникам спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан", повідомляє ГУР.

"Презентацію стінопису на Центральному автовокзалі Києва провели у день заснування "Артану". Саме 1 червня 2022 року розпочалася офіційна історія підрозділу, який став широко відомим завдяки важким і унікальним операціям", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, за три роки повномасштабного вторгнення військові "Артану" відзначилися у складних та унікальних операціz[. Вони брали участь у битвах за Київщину та Донеччину, обороняли Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали "вишки Бойка", сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря. Також підрозділ виконував надскладні та успішні операції в тилу ворога.

З річницею створення бійців підрозділу привітав начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов. У своєму зверненні він наголосив на значенні "Артану" для розвідки: "Ви – ті, хто постійно ламає російські наративи про "руський мир". Ваша неймовірна відвага та мужність у боях викликають повагу й захоплення. Ви продовжуєте за будь-яких умов безстрашно виконувати завдання на найнебезпечніших напрямках".

Буданов також вшанував пам'ять загиблих бійців, які віддали життя за Незалежність України.

Представник ГУР Андрій Юсов подякував бійцям та особисто командиру "Артану" з позивним "Титан". "Артан" – це приклад, як має працювати підрозділ, як має працювати бойовий командир, як упродовж трьох років підтримувати високий бойовий дух бійців і досягати відчутних результатів, виконуючи надскладні завдання на різних ділянках фронту", – зазначив Юсов.

Він підкреслив важливість розташування муралу на Київському автовокзалі, який щодня приймає тисячі українців, та закликав молодь обирати гідне майбутнє у військовій справі.

Полковник ГУР з позивним "Шарк" додав, що "героями не народжуються – ними стають у часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали і цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять".

Командир "Артану" Віктор Торкотюк зазначив, що мурал є не лише відображенням минулих операцій, але й "відповідальністю за майбутнє". Він підкреслив, що "кожна з них мала високу ціну, яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся – із нами назавжди".

Авторкою стінопису стала художниця Діана Сорокіна, у доробку якої понад сто розписаних стін по всій Україні.

"Тепер кожен, хто вирушатиме в подорож з Центрального автовокзалу столиці, зможе на мить зупинитися і відчути, що захист України – це справа тих, хто діє рішуче й без страху", – зазначила Сорокіна.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1024926389818781&id=100069042885845&mibextid=wwXIfr&rdid=v6t0kXTFgm5BcImt#