Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) закликав світ до притягнення Китаю до відповідальності за купівлю російської нафти, яка підтримує російську військову машину.

"Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити", - написав Грем в соцмережі Х.

За його словами, Україна використовує "креативну" тактику ведення війни з використанням безпілотників, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники та військові засоби, що використовуються для вбивства українців.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1929251453744406686