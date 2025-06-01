Зеленський: Україна надалі пропонуватиме в Стамбулі повне припинення вогню попри відсутність зворотних пропозицій РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надалі пропонуватиме в Стамбулі повне припинення вогню попри відсутність зворотних пропозицій РФ.

"Ми пропонуємо і надалі повне, безумовне припинення вогню.та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, логічна та реалістична. Росіяни свій меморандум так і не передали нікому. У нас немає, у турецької сторони немає, також у американської сторони російського документу немає", - сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

За його словами, в неділю він обговорив очікування від зустрічі української та російської делегацій в Стамбулі в понеділок з міністром оборони України Рустемом Умєровим, з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвідок та військовими.

"Попри це (відсутність пропозицій РФ – ІФ-У), ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру". – підкреслив президент.