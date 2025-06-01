СБУ провела спецоперацію із забезпечення без’ядерного статусу РФ - Стефанчук

Українські спецслужби провели операцію, яка вдарила по ядерному потенціалу Росії, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ювелірна робота. Вражаючі результати. Дякую президентові України Володимиру Зеленському, голові Служби безпеки України Василю Малюку та всім, хто був причетний до цієї операції із забезпечення без’ядерного статусу держави-агресора. Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму - в дії", - написав він у Facebook.

Водночас він відзначив, що немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю.

Як повідомлялося, Служба безпеки України офіційно підтвердила удари по російських бомбардувальниках на аеродромах у Сибіру.