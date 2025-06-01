Зеленський затвердив делегацію для участі у другому переговорному процесі з РФ у Туреччині

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію України на другу зустріч у переговорах з Росією, однак у списку є деякі зміни, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, до списку додали двох нових представників - Юрія Ковбасу і Євгенія Острянського.

Очолить делегацію міністр оборони України Рустем Умєров.

До її складу також увійшли радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою) Юрій Ковбаса, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник начальника Генерального штабу Євгеній Острянський, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Андрій Фомін, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Олексій Шевченко, старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Олександр Шеріхов, заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов.

Як повідомлялося, переговори України та Росії стартують у Стамбулі в другій половині дня в понеділок, 2 червня.

Як зазначив у неділю президент України Володимир Зеленський, він визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок: "Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери".

Російську делегацію очолює Володимир Мединський. Москва не надала пропозиції, а також заявила, що не погоджується "про чиєсь посередництво".