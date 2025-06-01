СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення російської бомбардувальної авіації - джерело

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Служба безпеки України наразі проводить масштабну спецоперацію "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації в тилу ворога.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ, дрони відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста: наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

"Є відео, на якому видно, як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів Чекаємо на деталі. І сподіваємося на те, що кількість вражених літаків зростатиме", - зазначило джерело.

За інформацію з відкритих джерел, на військовій авіабазі дальньої авіації "Белая" в Іркутській області РФ дислокуються авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 і Ан-30.

Російські пабліки пишуть також про атаку БПЛА на аеродром "Оленья" в Мурманскій області: над об’єктом — густий чорний дим, його видно здалеку. На цій базі розміщена стратегічна авіація ВКС РФ.