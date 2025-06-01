Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу - Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"У сел. Безлюдівка постраждали жінки 75, 65, 78, 66 років і чоловіки 50, 57, 64 років; у с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждали 65-річний чоловік і 65-річна жінка; у с. Новоолександрівка Вовчанської громади зазнали поранень 47-річна жінка та 57-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинула 63-річна жінка, постраждав 65-річний чоловік; у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждав 32-річний чоловік; у м. Лозова постраждала 45-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни застосували ракету (її тип встановлюється), 4 КАБи, 13 БпЛА типу "Герань-2", 6 БпЛА типу "Шахед" та 1 fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі області пошкоджено 17 приватних будинків, автомобіль, будівлі підприємства, адмінбудівлю, СТО та електромережі, у Куп’янському районі - приватний будинок та адмінбудівлю, у Лозівському - будівлю майстерні навчального закладу, скління багатоквартирного будинку та електромережі, а в Ізюмському районі - приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль, 2 підприємства.