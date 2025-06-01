Окупанти втратили впродовж доби 1230 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1230 одиниць живої сили та 190 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 4 бойових броньованих машини, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику трьох крилатих ракет та 151 знищеного БПЛА оперативно-тактичного рівня.