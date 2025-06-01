Інтерфакс-Україна
Події
08:14 01.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1230 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1230 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1230 одиниць живої сили та 190 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 4 бойових броньованих машини, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику трьох крилатих ракет та 151 знищеного БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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