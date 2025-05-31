У найближчі дві доби на заході та півдні України короткочасні дощі

У неділю, 1 червня, у південно-східній частині України, а вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. В Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 1 червня в Києві була зафіксована в 1979 та 2011 роках і склала 31,7°, найнижча вночі – 4,1° в 1904 році.

У понеділок, 2 червня, вночі на Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій області та в Криму короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. В Карпатах вночі 6-11°, вдень 18-23°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.