Інтерфакс-Україна
Події
10:27 31.05.2025

На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

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На Сумщині оголошена обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів

У Сумській області оголошено про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", - написав Григоров у Facebook.

Евакуація проводиться з населених пунктів Горобівка Річківської сільської громади, Штанівка, Воронівка та Янченки Білопільської міської громади, Цимбалівка та Шкуратівка Ворожбянської міської громади, а також з населених пунктів Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське та Капітанівка Миколаївської сільської громади.

"Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83", - наголосив голова ОВА.

Він закликв жителів не зволікати з рішенням про евакуацію.

"Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю", - наголосив Григоров.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Теги: #евакуація #сумська_область

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