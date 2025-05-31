Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули та 10 постраждали – Прокудін

Російські війська у п'ятницю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 10 людей та троє загинули, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Михайлівка, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Наддніпрянське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Правдине, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Черешеньки, Широка Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі.

Також глава ОВА повідомив, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 3 "Shahed-131/136".