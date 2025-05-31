Інтерфакс-Україна
Події
08:04 31.05.2025

Окупанти обстріляли 24 населених пункти Запорізької області, є жертва та постраждала

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Окупанти обстріляли 24 населених пункти Запорізької області, є жертва та постраждала

Російські війська за добу здійснили 628 обстрілів 24 населених пунктах Запорізької області, є жертва та постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Одна дитина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району. Впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 40 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Верхній Терсі, Варварівці, Рівнопіллю, Преображенці, Малинівці, Затишшю, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Малій Токмачці, Зеленому.

Також 376 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Миролюбівку, Магдалинівку, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку, а 7 обстрілів із РСЗВ накрили Біленьке, Юрківку, Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку.

Крім того, 205 артударів завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Варварівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Водночас надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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