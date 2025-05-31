РФ завдала ракетного удару по громаді Сумщини, є постраждалий - ОВА

Російські війська завдали ракетний удар по одній з громад Сумської області, є постраждалий та пошкодження, повідомила обласна військова адміністрація.

"У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині. Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки уточнюються.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35932