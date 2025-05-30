Інтерфакс-Україна
Події
23:31 30.05.2025

Окупанти втратили 160 осіб на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку у п'ятницю 160 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 38 раз, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 160 окупантів, 85 з них – безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, п’ять мотоциклів, один міномет, 15 БпЛА та одну бойову броньовану машину. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів", - сказано в повідомленні.

Загалом на напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Дотепер триває три боєзіткнення. Під авіаударами опинилися Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Wq8aLedqGTZ5mFWdCSjvtDupCBejYgXbEYurcLPvq1K87TtttLCD5pAb1pbvHr9hl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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