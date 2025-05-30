Інтерфакс-Україна
Події
20:27 30.05.2025

Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

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Сенатор Грем очікує, що ділові стосунки між Україною та США будуть спрямовані на оборонну сферу

Ділові стосунки між Україною та США мають бути спрямовані на оборонну сферу, у якій будуть створюватися спільні підприємства, вважає американський сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія).

"Я очікую, що ці ділові стосунки будуть спрямовані на військову галузь, що американський військово-промисловий комплекс продаватиме Україні зброю, яку ми розробили. Інші країни могли б купувати її у нас і постачати до України", - сказав Грем під час пресконфренції у Києві.

"Але що стосується ділових стосунків, я бачу, що вони будуть спрямовані на оборонну сферу, де будуть створюватися спільні підприємства", - додав Сенатор.

За його словами, США збираються почати з Україною бізнес у сфері дронів.

"Ми матимемо з вами ділові стосунки в оборонній сфері, і я очікую, що ви будете хорошим ринком для передової американської зброї, що буде взаємовигідним для обох країн", - зазначив Грем.

Теги: #бізнес #оборона #сша

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