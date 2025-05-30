Інтерфакс-Україна
Події
20:19 30.05.2025

Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

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Сенатор Грем: Трамп дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп дуже розчарований Володимиром Путіним, оскільки той розпливчасто говорить про мир, і продовжує вбивати українських дітей, заявив сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія).

"Як ви можете зрозуміти з його публічних заяв, президент Трамп дуже розчарований Путіним. Він говорить розпливчасто про мир і вбиває дітей вночі. Я думаю, що коли Сенат здійснювати кроки, ви почуєте більше від президента Трампа", - сказав Грем під час пресконфренції у Києві.

За словами сенатора, Трамп досяг точки, "коли очікує конкретних дій від Росії".

"Він розмовляв з Путіним тиждень чи два тому. Вони (росіяни - ІФ-У) мали представити меморандум про те, що потрібно для припинення вогню. Нічого не сталося. Я думаю, що президент Трамп відчуває, що він (Путін - ІФ-У) зволікає", - наголосив Грем.

Сенатор додав, що Трамп хоче миру та покласти край цій війні.

Теги: #путін #трамп #сша

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