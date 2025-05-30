Інтерфакс-Україна
Події
13:14 30.05.2025

Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

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Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

Питання щодо членства України в НАТО є серйозним і триває всередині альянсу, однак на переговорах турецької та російської сторони у Москві ця тема не порушувалася, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Я не обговорював це питання під час моїх переговорів в Росії, і, чесно кажучи, воно не стояло на порядку денному", - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у пʼятницю, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр водночас зазначив, що питання України в НАТО є дуже серйозною темою для обговорення в Альянсі, і це обговорюється протягом тривалого часу.

"Питання має різні параметри. Особливо, якщо брати до уваги реальність війни, яка триває. Це питання, до якого країни-члени підходять з різних позицій всередині альянсу. Переговори всередині альянсу триватимуть", - зазначив він.

Теги: #нато #україна #фідан

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