Російський БПЛА вдарив по багатоповерхівці в Білозерському Донецької області, під завалами шукають двох людей

Російський БпЛА влучив у житлову п’ятиповерхівку у м. Білозерське (Покровський р-н Донецької обл.), повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Частково зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи. Виникла пожежа площею 100 кв. м, яку рятувальники ліквідували. Попередньо під завалами можуть перебувати ще двоє осіб", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.