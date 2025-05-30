Інтерфакс-Україна
Події
12:18 30.05.2025

Російський БПЛА вдарив по багатоповерхівці в Білозерському Донецької області, під завалами шукають двох людей

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Російський БпЛА влучив у житлову п’ятиповерхівку у м. Білозерське (Покровський р-н Донецької обл.), повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Частково зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи. Виникла пожежа площею 100 кв. м, яку рятувальники ліквідували. Попередньо під завалами можуть перебувати ще двоє осіб", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Теги: #донецька_область #бпла_рф

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