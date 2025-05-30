Атака РФ залишила без світла низку споживачів Запоріжжя та спричинила пожежу на інфраструктурному об’єкті

На ранок п’ятниці після атаки РФ без світла залишаються 6,6 тис. мешканців одного з районів м.Запоріжжя, повідомив оператор системи розподілу "Запоріжжяобленерго".

За його інформацією у Facebook, внаслідок ранкової атаки російських агресорів знеструмлювалися споживачі у самому Запоріжжі та низці населених пунктів області.

"Енергопостачання більшої частини з них "Запоріжжяобленерго" вже відновило. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в Телеграм, атака росіян спричинила пожежу на одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя, попередньо, минулося без постраждалих.