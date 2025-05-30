Інтерфакс-Україна
Події
09:19 30.05.2025

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

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Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

РФ посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією, що викликає занепокоєння у Гельсінкі, заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

"Вчора я був з послом Фінляндії. Я пішов до резиденції, ми пообідали. І росіяни насправді нарощують сили на своєму кордоні. Тепер у них найдовший кордон — у Фінляндії — з Росією. І вони, очевидно, також мають проблеми", – сказав Келлог в ефірі ABC News.

У відповідь на запитання журналістки, чи Фінляндія відчуває загрозу, Келлог підтвердив: "Так, вони це роблять".

За його словами, президент Фінляндії Алекс Стубб вже провів відповідні переговори з президентом (США — ІФ-У).

Келлог також закликав до обережності у питаннях розширення, і наголосив на важливості залучення США.

"Просто будьте дуже, дуже обережні, коли говорите речі про розширення. Тому що, на мою думку, причина, по якій я вважаю, що Сполучені Штати повинні залишатися залученими, полягає в ескалації", – заявив він.

Теги: #келлог #кордон #рф #фінляндія

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