Інтерфакс-Україна
Події
05:14 30.05.2025

Фон дер Ляєн: Європа має стати незалежною, збільшити оборонні витрати і прийняти Україну до ЄС

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна утвердити свою незалежність шляхом збільшення витрат на оборону, посилення інновацій, розширення Європейського Союзу та зміцнення демократії, сказала вона у четвер під час промови в німецькому місті Аахен з нагоди вручення їй премії Карла Великого, передає Politico

Вона назвала чотири ключові завдання на шляху до незалежності Європи: забезпечення миру через зростання оборонних витрат, посилення інноваційної спроможності для економічного зростання, розширення ЄС у межах "історичного возз’єднання", а також оновлення і зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

"Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування до 800 мільярдів євро для оборони, було б неможливим лише кілька років тому", — зазначила вона.

"Ми робимо це, тому що хочемо захистити мир з усіх сил… Новий міжнародний порядок з’явиться до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи та світу, то ми повинні сформувати цей новий порядок", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн також акцентувала на необхідності розширення Європейського Союзу, назвавши приєднання України, Молдови, країн Західних Балкан та, Грузії — центральним завданням ЄС.

"Я глибоко переконана, що історія закликає нас зараз. Так само, як ще в 1989 році, коли вітри змін прокотилися Європою", — додала вона.

Джерело: https://www.politico.eu/article/building-independent-europe-defense-spending-ukraine-accession-ursula-von-der-leyen/

Теги: #премія #ляєн #єс

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