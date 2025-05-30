Фон дер Ляєн: Європа має стати незалежною, збільшити оборонні витрати і прийняти Україну до ЄС
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна утвердити свою незалежність шляхом збільшення витрат на оборону, посилення інновацій, розширення Європейського Союзу та зміцнення демократії, сказала вона у четвер під час промови в німецькому місті Аахен з нагоди вручення їй премії Карла Великого, передає Politico
Вона назвала чотири ключові завдання на шляху до незалежності Європи: забезпечення миру через зростання оборонних витрат, посилення інноваційної спроможності для економічного зростання, розширення ЄС у межах "історичного возз’єднання", а також оновлення і зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.
"Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування до 800 мільярдів євро для оборони, було б неможливим лише кілька років тому", — зазначила вона.
"Ми робимо це, тому що хочемо захистити мир з усіх сил… Новий міжнародний порядок з’явиться до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи та світу, то ми повинні сформувати цей новий порядок", - йдеться в повідомленні.
Фон дер Ляєн також акцентувала на необхідності розширення Європейського Союзу, назвавши приєднання України, Молдови, країн Західних Балкан та, Грузії — центральним завданням ЄС.
"Я глибоко переконана, що історія закликає нас зараз. Так само, як ще в 1989 році, коли вітри змін прокотилися Європою", — додала вона.
Джерело: https://www.politico.eu/article/building-independent-europe-defense-spending-ukraine-accession-ursula-von-der-leyen/