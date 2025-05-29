Інтерфакс-Україна
Події
22:06 29.05.2025

США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім

1 хв читати

Сполучені Штати висловили сподівання на проведення прямих переговорів між Україною та Росією в Туреччині, однак наразі ще не ухвалили рішення щодо власної участі, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у Вашингтоні.

"Ми дамо вам знати, якщо президент планує відправити свого представника. Наразі я цього не відстежую", – відповіла Левітт на запитання журналістів щодо можливої присутності США на переговорах.

Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп послідовно підтримує політичне вирішення конфлікту.

"Президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно", – наголосила речниця.

Джерело: https://www.youtube.com/live/T-utha_2Z-c?si=_VCaXcUHAlnSjoVt

Теги: #рф #переговори #туреччина #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 29.05.2025
Глава МЗС Туреччини зустрінеться в Україні з Зеленським та іншими посадовцями

Глава МЗС Туреччини зустрінеться в Україні з Зеленським та іншими посадовцями

19:29 29.05.2025
Сирський доповів Зеленському щодо далекобійної активності на території РФ

Сирський доповів Зеленському щодо далекобійної активності на території РФ

19:27 29.05.2025
Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

19:24 29.05.2025
На російському аеродромі "Оленья" зафіксували скупчення стратегічної авіації

На російському аеродромі "Оленья" зафіксували скупчення стратегічної авіації

17:35 29.05.2025
Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

17:24 29.05.2025
Україна все ще не отримала від РФ "меморандум", але натомість росіяни випустили за два тижні 120 ракет та 1500 дронів, - МЗС

Україна все ще не отримала від РФ "меморандум", але натомість росіяни випустили за два тижні 120 ракет та 1500 дронів, - МЗС

15:02 29.05.2025
Американський журналіст постраждав при падінні балкону в Києві

Американський журналіст постраждав при падінні балкону в Києві

13:54 29.05.2025
Ердоган згоден на організацію в Стамбулі подальших переговорів України і РФ

Ердоган згоден на організацію в Стамбулі подальших переговорів України і РФ

12:44 29.05.2025
США розпочинають серійне виробництво модернізованої потужної ядерної авіабомби

США розпочинають серійне виробництво модернізованої потужної ядерної авіабомби

09:34 29.05.2025
Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

ВАЖЛИВЕ

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

ОСТАННЄ

Двоє людей поранені внаслідок атаки FPV-дрона в Запорізькій області – ОВА

ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про стратегічну співпрацю – меморандум

Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Оперативна обстановка в Сумській області складна, але контрольована, за добу евакуювалося 50 людей

IT-коаліція залучила майже EUR1,1 млрд на підтримку України – Міноборони

У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА