Інтерфакс-Україна
Події
19:45 29.05.2025

Глава МЗС Туреччини зустрінеться в Україні з Зеленським та іншими посадовцями

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Глава МЗС Туреччини зустрінеться в Україні з Зеленським та іншими посадовцями

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що має намір зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями.

"Так само, як і в Росії, ми знову обговоримо позицію Туреччини, наші погляди та нагальну необхідність припинення вогню. У нас є власні спостереження, і ми також отримаємо від них відгуки. Як я вже сказав, як тільки розпочнеться переговорний процес, ми побачимо, що ситуація починає набувати більш оптимістичних рис", - сказав Фідан журналістам у четвер, перебуваючи дорогою до Києва.

За його словами, "обидві сторони, в принципі, хочуть припинення вогню", але з іншого боку, "обидві сторони мають різні вимоги щодо припинення вогню".

"Ці вимоги потрібно узгодити — саме для цього існують переговори та посередництво. І коли ці вимоги будуть узгоджені, сторонам доведеться зустрітися", — додав Фідан.

Міністр наголосив, що Туреччина є "ідеальним актором" для переговорів між Україною та РФ щодо припинення війни.

"З огляду на нинішні обставини, сторонам потрібне місце, де вони можуть зустрітися віч-на-віч і сісти за стіл переговорів. У цьому відношенні Туреччина насправді є ідеальним актором", – сказав Фідан.

Зазначивши, що будь-який дипломатичний успіх залежить від готовності сторін до переговорів та досягнення результатів, міністр виділив обмін 1000 полоненими як значний крок у цьому напрямку.

Він закликав сторони офіційно заявити та представити свої переговорні позиції. Міністр розповів, що під час свого візиту до РФ турецька сторона вкотре наголосила на зусиллях Анкари, спрямованих на припинення війни Москви з Києвом.

"Як велика країна регіону, ми не лише намагалися зупинити війну з самого початку, але й уважно стежили за всіма її вимірами. Ми поділилися своїми думками щодо того, які реалістичні параметри можуть зробити припинення вогню можливим", – додав Фідан.

 

Теги: #туреччина #зустріч #президент

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