Інтерфакс-Україна
Події
19:27 29.05.2025

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

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Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

РФ не передала Україні та її партнерам свій так званий "меморандум" щодо умов припинення вогню, росіяни роблять усе, щоб зустрічі були пустими, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він назвав таку поведінку Кремля "черговим російським обманом". "Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими", - додав президент.

За його словами, це ще одна причина, щоб були достатні санкції та тиск на РФ.

 

Теги: #меморандум #зеленський #рф

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