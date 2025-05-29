МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан невдовзі прибуде до Києва.

"Ми очікуємо на міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у Києві дуже скоро. Він хороший друг України. Міністр Сибіга та міністр Фідан мають чудовий контакт", - сказав він під час прямого ефіру в Х.

Речник зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга постійно контактує з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом, який "відіграє дуже важливу роль у мирному процесі". Окремо Тихий відзначив зусилля Туреччини щодо просування мирного процесу, зокрема лідерство у цьому президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Так, міністр Сибіга проведе з турецьким колегою двосторонню зустріч.

"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після його візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. Ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", - повідомив Тихий.

Міністри, ймовірно, також зосередяться на ситуації в Сирії, стосовно якої Україна була дуже активною на самому початку після зміни уряду, наголосив речник МЗС.

"Тому ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з міністром Фіданом в Україні та сподіваємося на змістовну розмову", - додав Тихий.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили про візит очільника відомства Хакана Фідана до України 29-30 травня.

Як повідомлялось, Фідан 27 травня перебував з візитом в Росії для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів сторін у Стамбулі, де мав зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним. Фідан під час візиту до Москви повідомив про готовність його країни прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ.