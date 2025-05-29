Інтерфакс-Україна
Події
15:49 29.05.2025

На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

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На Харківщині військовослужбовець РТЦК отримав важку травму внаслідок вибуху предмета поблизу автівки

У Харківській області постраждав військовослужбовець РТЦК та СП внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

"Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків", - повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

У повідомленні зазначається, що постраждалий був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП.

За фактом підриву відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Теги: #автомобіль #харківська_область #тцк #вибух

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