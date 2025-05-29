Американський журналіст постраждав при падінні балкону в Києві

Громадянин США, документаліст Кріс Волтерс, який приїхав в Україну фіксувати війну, постраждав у Києві внаслідок падіння балкона - чоловік зазнав травмувань, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Подільському районі на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну впав балкон. Прямо перед входом у під'їзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування", - написав він у телеграмі у четвер.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", - наголосив Ткаченко.

Він повідомив, що доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному "тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності". "Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями", - запевнив Ткаченко.

Постраждалий - американський журналіст Кріс Волтерс, який документує російські злочини в Україні. Іноземець перебував на балконі на другому поверсі, коли той несподівано обвалився. Пізніше Кріса забрала машина швидкої допомоги. "Ось так в центрі столиці впав балкон, під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність", - написав Волтерс в Instagram.