Інтерфакс-Україна
Події
11:27 29.05.2025

Посадовець Міграційної служби на Одещині "забув" у декларації про 83 млн грн

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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру посадовцю Міграційної служби через недостовірні відомості у декларації на понад 83 млн грн, він, зокрема, "забув" про житловий будинок у центрі Одеси та автомобіль Mercedes-Benz 2023 р. в., повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Посадовцю із зарплатою 28 тис грн вдалося "нажити" майна майже на сотню мільйонів гривень, йдеться у повідомленні ДБР у телеграм в четвер.

Зазначається, що, за даними правоохоронців, посадовець вніс недостовірні відомості до своєї декларації на суму понад 83 млн грн. Зокрема, він не задекларував: житловий будинок у центрі Одеси із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта; автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця; інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження — офісну будівлю, базу відпочинку, приміщення магазинів та земельні ділянки.

Теги: #декларація #міграційна

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