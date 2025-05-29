Окупаційна влада планує забрати землю в нелояльних українців

Окупаційна влада планує провести перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях України, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у телеграм-каналі в четвер.

Відповідний тендер оприлюднений на сайті держзакупівель рф. При цьому, за інфрмацією ЦПД, до кадастру РФ вноситимуться дані про землі станом на 2002 р., тобто до впровадження в Україні земельної реформи.

"В рф наголошують, що використання пізніших даних є "небажаним", адже це юридично фіксує приватну власність на землю громадянами України", - сказано в повідомленні ЦПД.

Проводячи цю інвентаризацію, РФ переслідує кілька цілей: прагне включити окуповані території в свою адміністративно-територіальну структуру, щоб їх "легалізувати" та виправдати крадіжки українського зерна; створює додатковий інструмент тиску на громадян України, які залишилися в окупації, створюючи для власників землі ризик втрати майна у разі виявленої нелояльності.

"Будь-які дії окупантів щодо української землі та майна громадян України є юридично нікчемними та не мають жодних правових наслідків", - наголошують в ЦПД.