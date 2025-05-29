08:10 29.05.2025
Сили оборони вразили за добу 11 районів зосередження окупантів
Фото: 152 ОЄБр
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.