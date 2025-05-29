Сили оборони вразили за добу 11 районів зосередження окупантів

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За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.