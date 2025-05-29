Інтерфакс-Україна
Події
01:15 29.05.2025

Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про передчасність завершення візиту Зеленського до Берліна

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Посольство України в Німеччині спростувало повідомлення ЗМІ про начебто передчасне завершення візиту президента України Володимира Зеленського до цієї держави. Текст відповідної заяви посольство розмістило на платформі X в ныч на четвер.

"Повідомлення про те, що Президент України Володимир Зеленський був змушений скасувати свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені, нібито через майбутній російський наступ, не відповідають дійсності. Ми дякуємо всім, хто сприяв успішному сьогоднішньому візиту. Ми особливо вдячні поліції та всім органам безпеки. Ми також дякуємо всім берлінцям за їхнє розуміння та терпіння", - йдеться у заяві посольства.

Як повідомлялося німецьке видання Spiegel розповсюдило інформацію, що нібито президент України Володимир Зеленський скасував свою участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу великого російського наступу. У середу агентству "Інтерфакс-Україна" цю інформацію спростували джерела в Офісі Президента.

Джерело: https://x.com/UKRinDEU/status/1927838304247951483

Теги: #візит #німеччина #спростування #президент

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