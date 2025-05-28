Інтерфакс-Україна
Події
21:44 28.05.2025

Зеленський обговорив з президенткою Бундестагу збільшення військової допомоги

1 хв читати
Зеленський обговорив з президенткою Бундестагу збільшення військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер, про що повідомив в офіційному Телеграм-каналі у середу.

"Оборонна допомога, інвестиції в український ОПК та підтримка нашого євроінтеграційного шляху – головні теми нашої зустрічі з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер", - написав Зеленський., додавши подяку Німеччині за рішення виділити 7 млрд євро на військову допомогу Україні цього року.

"Ми говорили про можливість збільшення цієї суми – розраховуємо на підтримку парламенту", - наголосив Зеленський у Телеграмі.

Президент також зазначив схвалення Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини. Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили можливість прямих інвестицій в українську оборонну промисловість. Окрім того темою розмови стала підтримка України на шляху до членства в ЄС.

Зеленський запросив Юлію Кльокнер відвідати Україну та подякував за її голос на підтримку нашої держави.

 

 

 

Теги: #візит #німеччина #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 28.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Берліна до Жешува

Літак Зеленського вилетів з Берліна до Жешува

20:58 28.05.2025
Зеленський обговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема можливості для розширення гуманітарних ініціатив

Зеленський обговорив із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема можливості для розширення гуманітарних ініціатив

19:54 28.05.2025
Зеленський і Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу

Зеленський і Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу

19:27 28.05.2025
У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана в Україну 29-30 травня

У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана в Україну 29-30 травня

18:20 28.05.2025
Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

16:58 28.05.2025
Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

15:55 28.05.2025
Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

15:31 28.05.2025
Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

15:27 28.05.2025
Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

15:24 28.05.2025
Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

ОСТАННЄ

Одна людина загинула внаслідок ворожого авіаудару в Сумській області - ДСНС

Україна очікує від Москви "меморандум" до анонсованої на 2 червня двосторонньої зустрічі – Умєров

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу – Умєров

Ворожий БпЛА атакував цивільного у Херсонській області - ОВА

Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

У Харкові командир взводу охорони РТЦК та СП отримав 5 років за зловживання впливом і хабар

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Зеленский і Штайнмаєр обговорили співпрацю на різних рівнях

Венс заявив, що популярність біткоїна сприяє розвитку економіки США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА