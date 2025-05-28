Зеленський обговорив з президенткою Бундестагу збільшення військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер, про що повідомив в офіційному Телеграм-каналі у середу.

"Оборонна допомога, інвестиції в український ОПК та підтримка нашого євроінтеграційного шляху – головні теми нашої зустрічі з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер", - написав Зеленський., додавши подяку Німеччині за рішення виділити 7 млрд євро на військову допомогу Україні цього року.

"Ми говорили про можливість збільшення цієї суми – розраховуємо на підтримку парламенту", - наголосив Зеленський у Телеграмі.

Президент також зазначив схвалення Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини. Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили можливість прямих інвестицій в українську оборонну промисловість. Окрім того темою розмови стала підтримка України на шляху до членства в ЄС.

Зеленський запросив Юлію Кльокнер відвідати Україну та подякував за її голос на підтримку нашої держави.