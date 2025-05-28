Зеленский і Штайнмаєр обговорили співпрацю на різних рівнях

У рамках свого візиту до Берліну президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, з яким обговорив співпрацю на різних рівнях.

"Провів зустріч із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував за європейське лідерство Німеччини в оборонній підтримці України, особливо за внесок у захист життів і передачу систем ППО", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він повідомив, що обговорив із Штайнмаєром співпрацю на державному та регіональному рівнях, подальшу підтримку для українців.

"Важливим є патронат Президента Німеччини над Чернігівщиною. Завдяки цій підтримці в громадах регіону вже облаштовують чотири укриття. Вдячний за всі прояви допомоги", - додав глава держави.