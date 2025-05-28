Інтерфакс-Україна
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19:34 28.05.2025

Фінляндія з 2022р надала Україні понад 2,7 млрд євро військової і близько 816 млн євро гумдопомоги - Шмигаль

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Фінляндія з 2022р надала Україні понад 2,7 млрд євро військової і близько 816 млн євро гумдопомоги - Шмигаль

Фінляндія з початку повномасштабної війни надала Україні понад 2,7 млрд євро військової і близько 816 млн євро гуманітарної допомоги, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль .

"Хочу подякувати дружній Фінляндії за незмінну солідарність з Упраїною, надзвичайно цінуємо все, що зробив уряд і народ Фінляндії для нашої перемоги. Це понад 2,7 млрд євро військової і майже 90 млн євро фінансовою підтримки, близько 816 млн євро гуманітарної допомоги", - сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києві.

Також премʼєп подякував за постачання енергетичного обладнання: трансформаторів, генераторів, електродвигунів.

Крім того, за словами Шмигаля зробила вагомий внесок в гуманітарне розмінування на суму 8 млн євро.

"Ми цінуємо готовність Фінляндії продовжувати допомогу для здійснення обороноздатності України", - додав він.

Теги: #допомога_україні #фінляндія

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