Інтерфакс-Україна
Події
19:27 28.05.2025

У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана в Україну 29-30 травня

1 хв читати
У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана в Україну 29-30 травня

У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит очільника відомства Хакана Фідана до України 29-30 травня.

"Наш міністр відвідає Україну 29-30 травня 2025 року", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Як повідомлялось, Фідан 27 травня перебував з візитом в Росії для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів сторін у Стамбулі, де мав зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним. Фідан під час візиту до Москви повідомив про готовність його країни прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ.

 

Теги: #візит #туреччина #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 28.05.2025
Кислиця та посол Туреччини обмінялися думками щодо подальших перспектив мирного процесу

Кислиця та посол Туреччини обмінялися думками щодо подальших перспектив мирного процесу

19:15 27.05.2025
Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

12:41 27.05.2025
Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

Глава МЗС Туреччини наприкінці тижня вирушить до Києва після зустрічей у Москві

20:55 26.05.2025
Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

18:55 26.05.2025
МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

15:35 26.05.2025
Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

Зеленський 28 травня відвідає з візитом Німеччину – ЗМІ

09:38 25.05.2025
Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

19:29 24.05.2025
Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

20:14 23.05.2025
Сибіга про смерть Портнова: До нас надійшла офіційна інформація з Іспанії, тривають відповідні процедури

Сибіга про смерть Портнова: До нас надійшла офіційна інформація з Іспанії, тривають відповідні процедури

19:52 23.05.2025
Україна все ще розглядає Ватикан як можливе місце зустрічі делегацій України та РФ - Сибіга

Україна все ще розглядає Ватикан як можливе місце зустрічі делегацій України та РФ - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

ОСТАННЄ

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

Фінляндія з 2022р надала Україні понад 2,7 млрд євро військової і близько 816 млн євро гумдопомоги - Шмигаль

Внаслідок бомбового удару по Сумщині загинула жінка

Глава Міноборони Нідерландів: На саміті з питань дронів у Латвії ми обговоримо, як ми можемо всебічно підтримати Україну

У Москві говорять про проведення нового раунду "прямих російсько-українських переговорів" 2 червня в Стамбулі

Штайнмаєр у Берліні проводить зустріч з Зеленським

Нетаньяху заявив про ліквідацію глави військового крила ХАМАС Сінвара

Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

ВАКС визнав двох адвокатів та їх спільника винними у спробі підкупу двох суддів Полтавських судів – САП

Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА