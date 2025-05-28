У МЗС Туреччини підтвердили візит Фідана в Україну 29-30 травня

У Міністерстві закордонних справ Туреччини підтвердили візит очільника відомства Хакана Фідана до України 29-30 травня.

"Наш міністр відвідає Україну 29-30 травня 2025 року", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Як повідомлялось, Фідан 27 травня перебував з візитом в Росії для обговорення ситуації в Україні після прямих переговорів сторін у Стамбулі, де мав зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним. Фідан під час візиту до Москви повідомив про готовність його країни прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ.