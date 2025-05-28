Зеленський вважає, що сенату США нічого не заважає прийняти пакет санкцій проти РФ

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Сьогодні нічого не заважає Сенату США прийняти пакет санкцій проти РФ, це наблизить можливості закінчення війни, відзначає президент України Володимир Зеленський.

"Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає політичній волі і голосуванню в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. І тоді ми зможемо наблизити можливості, щоб ця війна закінчилась, якомога раніше", - сказав Зеленський під час пресконференції у Берліні в середу.

За його словами, тоді російська економіка буде відчувати наслідки війни, і буде дефіцит у бюджеті російської армії.