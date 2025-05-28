Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

Виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах може відбуватися і в Україні, і в Німеччині, повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

"Сьогодні ми зробили перший крок у відповідному напрямку. Я маю на увазі виробництво далекосяжної зброї між Україною та Німеччиною. І це буде співпраця. Це йдеться про промислові обсяги. І це буде відбуватися і може відбуватися тут і в Німеччині, тобто в Україні і в Німеччині", - сказав Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

Канцлер зазначив, що вагання російської сторони вести перемовини будуть мати наслідки. "І ці наслідки ми будемо впроваджувати кожного дня", - наголосив він.