Інтерфакс-Україна
Події
15:55 28.05.2025

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

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Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

 Виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах може відбуватися і в Україні, і в Німеччині, повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

"Сьогодні ми зробили перший крок у відповідному напрямку. Я маю на увазі виробництво далекосяжної зброї між Україною та Німеччиною. І це буде співпраця. Це йдеться про промислові обсяги. І це буде відбуватися і може відбуватися тут і в Німеччині, тобто в Україні і в Німеччині", - сказав Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

Канцлер зазначив, що вагання російської сторони вести перемовини будуть мати наслідки. "І ці наслідки ми будемо впроваджувати кожного дня", - наголосив він.

Теги: #німеччина #далекобійна_зброя #мерц

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