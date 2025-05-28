Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь, передусім дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї – це виробництво дронів", - сказав Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні в середу.

Президент також повідомив про важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО, окрім того, Німеччина постійно підтримує Україну ракетами для протиповітряної оборони.

"Я хочу підкреслити – саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російській наступальній дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії", - наголосив Зеленський.

За його словами, саме тому потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі США, а також достатня далекобійність України.