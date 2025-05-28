Інтерфакс-Україна
Події
15:24 28.05.2025

Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

1 хв читати
Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь – Зеленський

Україна та Німеччина мають нові домовленості щодо спільного виробництва озброєнь, передусім дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї – це виробництво дронів", - сказав Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні в середу.

Президент також повідомив про важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО, окрім того, Німеччина постійно підтримує Україну ракетами для протиповітряної оборони.

"Я хочу підкреслити – саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російській наступальній дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії", - наголосив Зеленський.

За його словами, саме тому потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі США, а також достатня далекобійність України.

Теги: #німеччина #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 28.05.2025
Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

15:31 28.05.2025
Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

15:27 28.05.2025
Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

15:05 28.05.2025
Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде – Мерц

Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде – Мерц

14:52 28.05.2025
В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

В кінці 2025 року Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації – Мерц

03:38 28.05.2025
Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на РФ

Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на РФ

11:03 27.05.2025
Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

Віце-канцлер ФРН не згоден зі зміною курсу щодо обмеження дальності зброї для України

23:49 26.05.2025
Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

18:55 26.05.2025
Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

15:38 26.05.2025
Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

ВАЖЛИВЕ

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

Затягування війни має стати болісним для РФ, Німеччина підтримує збільшення санкцій – Зеленський

ОСТАННЄ

Підрозділи ССО ЗСУ та СБУ нанесли удари по об’єктам російського ОПК в Московській області – Генштаб ЗСУ

Зеленський вважає, що сенату США нічого не заважає прийняти пакет санкцій проти РФ

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

Кисилевський поскаржиться прем'єру та правоохоронцям щодо наміру ДОТ закупити імпортну форму для ЗСУ

Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

Затягування війни має стати болісним для РФ, Німеччина підтримує збільшення санкцій – Зеленський

Помер народний депутат Сергій Швець

Зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював, – Мерц

У РФ створили фейкові організації, щоб підмінити МКЧХ, - ГУР

Зеленський і Мерц обговорять оборонну підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА