29 людей утримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині

Двадцять дев'ять людей утримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині, відкрито кримінальне провадження, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці", - написав Лубінець у телеграм у середу.

За його словами, серйозні порушення прав людини виявили в обласному закладі з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради.

Наразі відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.