Інтерфакс-Україна
Події
12:26 28.05.2025

Найближчими днями дощитиме по всій Україні, температурний фон суттєво не зміниться

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Найближчими днями дощитиме по всій Україні, температурний фон суттєво не зміниться

Короткочасні дощі очікуються в четвер, 29 травня, вночі у західних, східних та північно-східних областях України, вдень по всій країні, на Лівобережжі місцями з грозами, повідомляє Укргідтрометцентр.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°, у західних областях 13-18°.

В Києві 29 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 29 травня була 32,2° тепла в 1886р., найнижча 1,9° вище нуля в 1918 року.

У п'ятницю, 30 травня, вночі у західних та східних областях, а вдень по всій Україні, крім заходу, місцями очікуються короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві 30 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди

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