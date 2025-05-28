Інтерфакс-Україна
Події
11:37 28.05.2025

У Запорізькій області функціонують вісім підземних шкіл, до кінця року їх буде 25

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У Запорізькій області функціонують вісім підземних шкіл, до кінця року їх буде 25

У Запорізькій області станом на травень працюють вісім підземних шкіл, ще 17 - на різних стадіях будівництва, повідомила обласна військова адміністрація.

"У Запоріжжі продовжують створювати безпечні освітні простори. У Дніпровському районі активно зводять чергову підземну школу. Один із ключових етапів вже позаду – завершено будівництво бетонного фундаменту. Зараз будівельники працюють над зведенням несучих колон, стін та перекриттів приміщень", - повідомила пресслужба обладміністрації у телеграм в середу.

За її даними, загалом в планах - до кінця 2025 року відкрити 25 підземних освітніх просторів в Запорізькому регіоні.

Ще в лютому Міністерство освіти та науки України повідомляло про відкриття четвертої такої школи та плани до кінця року створити щонайменше 21 підземну школу, що забезпечить навчання для 60 тис. дітей.

"Підземні школи — це не лише укриття, а повноцінні освітні простори, які гарантують дітям стабільне навчання навіть у найскладніших умовах", - підкреслили в Міносвіти.

Теги: #підземні_школи #запорізька

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