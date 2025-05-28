Інтерфакс-Україна
Події
11:02 28.05.2025

Путін почав викликати більше роздратування у керівництва США, вважає Зеленський

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Путін почав викликати більше роздратування у керівництва США, вважає Зеленський

Володимир Путін викликає все більше роздратування у керівництва США, оскільки адміністрація США розуміє, що той точно не хоче закінчувати війну в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, Путін (викликає роздратування – ІФ-У). Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі… Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані – я не знаю чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

"В партнерстві можна бути дуже некомфортними, але бути партнерами. Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі – ви реально наодинці знаходитеся", - зауважив президент України.

Теги: #путін #реакція #сша

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