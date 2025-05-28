Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

США не ввели сильний пакет санкцій, оскільки очікували на поступки з боку РФ, проте якщо вони не введуть їх і надалі, це підніме моральний дух у росіян, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Невведення сильного пакету санкцій, я думаю, було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

"І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна. На мою думку, невведення санкцій якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. І це точно буде відображатись в тому чи іншому сенсі на полі бою. Тому що вони емоційно надихаються словами. Готові життя віддати і не розуміють за що віддають, куди ідуть і так далі", - додав Зеленський.