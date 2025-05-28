Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей – Прокудін

Російські війська у вівторок обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 13 людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 13 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/8154