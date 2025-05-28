Литва вручила РФ ноту протесту через військові злочини в Україні

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту представнику посольства РФ через військові злочини, які вчиняють російські збройні сили, йдеться у повідомленні литовського МЗС.

"Литва рішуче засуджує вбивства неозброєних українських військовополонених і посилення обстрілів українських міст із ракет і безпілотників. Ці напади вбивають та завдають серйозних поранень невинним цивільним особам, включаючи дітей, і руйнують цивільну інфраструктуру", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 27 травня МЗС Литви викликало представника російського посольства та вручило йому ноту протесту.

У МЗС Литви також додали, що такі дії є воєнними злочинами, не мають строку давності, і всі винні в їх скоєнні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

"Росія демонструє агресивну позицію щодо продовження спричиненої нею війни та фактично відкидає зусилля міжнародної спільноти зупинити вбивства українських громадян. Литва й надалі робитиме все можливе для підтримки зусиль України у захисті від нападників", - зазначили в МЗС країни.

Джерело: https://www.urm.lt/naujienos/141/rusijai-pareikstas-protestas-del-ataku-pries-civilius-ukrainos-gyventojus:44213