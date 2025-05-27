"Сталевий фронт" Ахметова передав захисникам Покровська техніку, дрони та обладнання на 74 млн грн
Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова посилила оборонців Покровська Донецької області технікою, дронами та іншим обладнанням сумарно на 74 млн грн.
Згідно з інформацією на Фейсбук-сторінці цієї ініціативи у вівторок, цього разу воїни 157-ї механізованої бригади ЗСУ отримали дві вантажівки, вісім пікапів та три буси. Важливою частиною передачі є напівпричіп-трал вантажністю 68 тонн, який допоможе захисникам перевозити пошкоджену техніку на ремонт.
Також до передачі увійшли 15 дронів DJI Matrice 4t з тепловізором, 20 антен AvengeAngel, 10 систем РЕБ та обладнання для ремонту й комфортного побуту на передовій.
"Виконуємо запити наших захисників у найкоротші терміни, бо перемога залежить від кожного з нас!", - підкреслюється в пресрелізі.