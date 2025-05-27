Інтерфакс-Україна
Події
19:31 27.05.2025

"Сталевий фронт" Ахметова передав захисникам Покровська техніку, дрони та обладнання на 74 млн грн

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Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова посилила оборонців Покровська Донецької області технікою, дронами та іншим обладнанням сумарно на 74 млн грн.

Згідно з інформацією на Фейсбук-сторінці цієї ініціативи у вівторок, цього разу воїни 157-ї механізованої бригади ЗСУ отримали дві вантажівки, вісім пікапів та три буси. Важливою частиною передачі є напівпричіп-трал вантажністю 68 тонн, який допоможе захисникам перевозити пошкоджену техніку на ремонт.

Також до передачі увійшли 15 дронів DJI Matrice 4t з тепловізором, 20 антен AvengeAngel, 10 систем РЕБ та обладнання для ремонту й комфортного побуту на передовій.

"Виконуємо запити наших захисників у найкоротші терміни, бо перемога залежить від кожного з нас!", - підкреслюється в пресрелізі.

Теги: #допомога #дрони #армія #сталевий_фронт

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