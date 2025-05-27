Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог припускає, що наступна зустріч між представниками України та РФ може пройти у Женеві (Швейцарія).

"...І тоді буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що це буде, ймовірно, в Женеві. Ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли їхати туди. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі", - сказав Келлог в ефірі Fox News у вівторок.