Інтерфакс-Україна
Події
17:13 27.05.2025

Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

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Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог припускає, що наступна зустріч між представниками України та РФ може пройти у Женеві (Швейцарія).

"...І тоді буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що це буде, ймовірно, в Женеві. Ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли їхати туди. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі", - сказав Келлог в ефірі Fox News у вівторок.

Теги: #україна #зустріч #рф

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