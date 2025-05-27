Інтерфакс-Україна
Події
17:06 27.05.2025

США отримали перелік умов для мирної угоди від України, очікують від РФ — Келлог

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США отримали перелік умов для мирної угоди від України, очікують від РФ — Келлог

Сполучені Штати отримали перелік умов від України щодо можливої мирної угоди, і тепер очікують на отримання пропозицій від російської сторони, повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

"Коли президент Трамп розмовляв з президентом Путіним трохи більше тижня тому, росіяни сказали, що збираються підготувати те, що вони називають меморандумом, а я називаю це "технічним завданням". Це означає, що, мовляв, ось як ми досягнемо миру. Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської сторони", - сказаві Келлог в ефірі Fox News.

Потім, за його словами, "ви об'єднуєте їх (умови - ІФ-У), складаєте разом і говорите: "Гаразд, як це виглядає?". Що є неприйнятним? А що прийнятно?".

"І як тільки ми це зробимо, як тільки ми отримаємо їхні технічні умови або меморандум, тоді ми об'єднаємо їх разом, і тоді буде ще одна ще одна зустріч", - поясник Келлог.

Теги: #україна #рф #умови_перемиря

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