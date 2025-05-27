Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Михальчуку (посмертно)

Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Костянтину Михальчуку (посмертно).

Відповідний указ президента №347/2025 від 27 травня опубліковано на сайті очільника держави.

Як повідомляє сайт Шепетівської міської ради, 27 травня 2024 р. у боях із російськими окупантами на Харківському напрямку загинув лейтенант ЗСУ Костянтин Михальчук на позивний Генерал. Михайльчук був засновником та очолював громадську організацію "Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО". За результатами виборів 2015 року був обраний депутатом Шепетівської міської ради VII скликання від Шепетівської міської організації політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", повноваження якого склав 18 травня 2017 року.

Михальчук став на захист України ще у 2014 році у складі 95 ОШБр. Він пройшов шлях від розвідника до командира групи. Обіймав посаду інженера загону і готувався після ротації очолити роту.

https://shepetivka-rada.gov.ua/2024/05/29/u-boyah-iz-rosijskymy-okupantamy-zagynuv-urodzhenecz-shepetivky-lejtenant-kostyantyn-myhalchuk/