Інтерфакс-Україна
Події
09:08 27.05.2025

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

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На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Протягом доби ЗС РФ обстрілювали 5 населених пунктів Харківської області, використовуючи КАБи БпЛА типу "Герань-2" і fpv-дрон, постраждали троє людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждав 67-річний чоловік; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп’янському районі області пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду та автомобіль, в Ізюмському - ангари 2 сільськогосподарських підприємств, трактор та причіп.

 

Теги: #обстріли #харківська_область #бпла

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